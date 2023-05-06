Инкриминируют хищение 115 млн грн: дело 'Киевзеленстроя' направили в суд

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что в координации со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в суд дело относительно хищения средств "Киевзеленстроя". Бывшее руководство коммунального предприятия заподозрили в хищении 115,19 млн грн.

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Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба НАБУ. Дело касается завышения цен публичных закупок техники для зеленых насаждений районов столицы в 2016-2017 годах.

В суд направили обвинительный акт в отношении десяти человек:

– и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

– генерального директора "Киевзеленстроя" (в 2016-2018 годах);

– генерального директора "Киевзеленстроя" (в 2018-2019 годах);

– заместителя генерального директора по коммерческим вопросам;

– начальника одного из отделов "Киевзеленстроя";

– работника одного из отделов "Киевзеленстроя";

– внештатного советника генерального директора "Киевзеленстроя", его бизнес-партнера, доверенное лицо и директора подконтрольного общества.

По информации СМИ, речь идет про двух экс-гендиректоров объединения Михаиле Наконечном и Наталии Белоусовой; экс-начальника управления экологии и природных ресурсов Киевсовета Андрея Малеванного; экс-помощника Наконечного Анатолия Халеева; предпринимателя Вадима Кощея; экс-замгендиректора по коммерческим вопросам "Киевзеленстроя" Наталью Куракову.

По данным НАБУ, внештатный советник бывшего гендиректора сделал так, чтобы специальная техника из Италии могла быть доставлена на территорию нашей страны только через его компании. Дальше уже с помощью других фигурантов среди руководства "Киевзеленстроя" была организована антиконкурентная закупка, где победила компания организатора преступления.

В результате техника была приобретена по завышенным ценам. Это причинило ущерб громаде Киева на сумму 115,19 млн грн. В другие европейские столицы итальянские производители поставляли аналогичную технику в несколько раз дешевле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности, заявили в "Киевзеленстрое".

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