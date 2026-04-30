Инклюзивность не для галочки: как театр реально открывается для зрителя

Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства утверждена в Украине еще с 2021 года. План мероприятий по реализации этой стратегии предусматривает, конечно, и повышение доступности театров. В Киевском академическом театре кукол системно развивают направление инклюзивности, делая театральные события доступными для широкой аудитории.

Директор-художественный руководитель Киевского академического театра кукол Игорь Гулый отмечает, что инклюзивность для театра – это не разовая инициатива, а системная работа.

"Я считаю чрезвычайно важным то, что государство начало обращать внимание на такие вопросы и стимулировать развитие государственных учреждений в этом направлении. Впрочем, инклюзивность в театре очень легко свести к формальным заявлениям. Написать несколько правильных слов в стратегии, провести одно "специальное" событие – и на этом успокоиться. Но в реальности это работает иначе: инклюзивность или становится частью ежедневной работы, или не работает вообще", – отмечает Игорь Гулый.

По его словам, театр сознательно движется к тому, чтобы каждый спектакль потенциально мог быть доступным для различных категорий зрителей. Одно из направлений – показы спектаклей с переводом на жестовом языке, которые уже стали стабильной практикой театра.

Ближайший такой показ состоится 17 мая в 14:00 – зрителям представят спектакль "Золушка" с переводом на жестовом языке. Для части зрителей это привычное событие. Для части – возможность впервые почувствовать театр как пространство, в котором учли их потребности.

Перевод спектаклей обеспечивает Татьяна Журкова – переводчица жестового языка, член Украинского общества глухих, специалист с многолетним опытом работы в сфере инклюзивных коммуникаций. Она является одной из ведущих переводчиц жестового языка в Украине, участвует в социальных и культурных проектах и, в частности, работала над переводом Евровидения. Ее участие позволяет не просто передавать содержание, а сохранять эмоцию, ритм и динамику сценического действия.

В Киевском академическом театре кукол подчеркивают, что показы с переводом на жестовый язык происходят на постоянной основе и в дальнейшем будут только масштабироваться.

Как отмечает Игорь Гулый, инклюзивность постепенно становится неотъемлемой частью репертуарной политики театра. Показ "Золушки" 17 мая – это не только отдельное событие, а еще один шаг к формированию открытого и доступного культурного пространства, в котором театр становится понятным и близким для каждого зрителя.

"И мы, кстати, в дополнение к адаптации спектаклей на жестовом языке разрабатываем концепцию экскурсий для людей с нарушениями зрения. Все это длительные процессы, требующие обучения, дополнительных усилий, множества проб и ошибок, углубления в тему. Но, я уверен, что оно того стоит, потому что театр должен быть местом, где разные люди могут получить один и тот же опыт, даже если путь к нему – разный", – отметил директор и художественный руководитель театра Игорь Гулый.