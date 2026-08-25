"Independent": в Art Ukraine Gallery открылась выставка, посвящённая свободе украинского искусства

В Киеве в Art Ukraine Gallery открылся масштабный выставочный проект "INDEPENDENT. Независимые. Больше, чем скульптура", посвященный украинской независимости, свободе творческого самовыражения и искусству, которое продолжает развиваться, несмотря на полномасштабную войну.

Видео дня

Выставка объединила более 20 украинских художников разных поколений, а особой частью экспозиции стала частная коллекция работ всемирно известного скульптора-авангардиста Александра Архипенко.

Главные истории дня

Инициатором и куратором проекта стала основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная. В основе выставки – разговор о независимости не только как об историческом и общественном понятии, но и как о фундаментальном праве художника на собственный художественный язык, свободу формы и возможность менять правила.

"Страна без культуры – это всего лишь территория, а территорию довольно легко захватить. Украина – непобедима: ведь мы – страна высокого художественного стиля, являющаяся квинтэссенцией культурно-цивилизационного генокода. "Независимые" – это те, кто реализовал себя вопреки всему и продолжает творить историю украинского искусства в разгар полномасштабного вторжения. Мы сильны, мы свободны, мы непокоренны. Украина была, есть и будет!" – подчеркивает Наталья Заболотная.

На открытии проекта лично присутствовали его участники – Людмила Мысько, Надежда Полевич, Николай Кривенко, Владимир Сай, Елена Шибунова, Виктор Коновал, Полина Кузнецова, Елена Кузнецова, Николай Федик и Илья Исупов.

Экспозиция "INDEPENDENT. Независимые. Больше, чем скульптура" выходит за рамки традиционного представления о пластике. Бронза и камень здесь вступают в диалог с живописью, графикой, керамикой, зеркальными поверхностями, арт-объектами и инсталляциями. Живопись покидает плоскость, скульптура – пьедестал, а пространство, свет и пустота становятся полноценными составляющими художественного выражения.

Исторической и концептуальной основой экспозиции стал Александр Архипенко – родившийся в Киеве реформатор современной скульптуры, чьи пластические открытия изменили мировое представление об объеме и пространстве. Представленная в Art Ukraine Gallery частная коллекция его работ даёт редкую для Киева возможность увидеть воочию произведения украинского художника мирового масштаба.

Современные авторы выставки предстают не буквальными последователями Архипенко, а наследниками заложенной им свободы – права художника менять правила, искать собственный язык и самостоятельно определять границы искусства.

Среди имен, представленных в экспозиции, – Василий Корчовый, Людмила Мысько, Николай Малышко, Юлия Беляева, Назар Билык, Алексей Владимиров, Анастасия Подеревянская, Александр Сухолит, Надежда Полевич, Николай Кривенко, Эльмира Шемсидинова, Владимир Сай, Елена Шибунова, Артем Волокитин, Татьяна Малиновская, Виктор Коновал, Полина Кузнецова, Елена Кузнецова, Николай Федик, Владимир Одреховский, Василий Одреховский, Илья Исупов, Алексей Аполонов и Анна Москалец.

Одной из кульминационных работ выставки стала "Послеобраз. Отскок" Артема Волокитина – масштабная живописная инсталляция размером 500 × 500 см. Монументальная композиция состоит из семи фрагментов, которые нарушают плоскость и выходят в архитектуру зала.

Зеркальные работы Надежды Полевич вовлекают самого зрителя в структуру произведения, живопись Татьяны Малиновской становится физическим архивом человеческого присутствия, а в произведениях Эльмиры Шемсидиновой эмоциональный взрыв сочетается со строгой математической системой. В серии "Сад" Елена Шибунова через гипс, строительную сетку, отпечатки гильз и старинных вышитых рушников переосмысливает украинское Древо жизни как образ памяти и неистребимого продолжения.

Важной частью проекта стала благотворительная платформа в поддержку бойцов Третьего армейского корпуса и украинских детей, получивших ранения в результате войны.

Украинский скульптор и военнослужащий Владимир Сай создал масштабную композицию "Штурм" – символическую победоносную армию воинов-защитников. Работа была представлена в качестве благотворительного лота в поддержку Третьего армейского корпуса, в рядах которого художник в настоящее время защищает Украину.