Хроники бизнеса по-украински.

Уже вторые сутки наш склад Овочар на рынке "Столичный" заблокирован, как и остальные павильоны.

Кем?

Если честно – трудно понять, сначала нас не пропускала одна "частная" охрана, потом другая, потом полиция. В настоящее время мы слышим "проводятся следственные действия", "обратитесь к следователю", а вот следователь отправляет к "вон сидит юрист, у него спрашивайте".

В это время на складе портится продукция, люди не могут выйти на рабочие места, а мы не можем осуществлять поставки.

Видео дня

Жизнь учит не удивляться событиям, которые происходят. Поэтому с восторгом наблюдаем за развитием событий и надеемся возобновить работу как можно быстрее.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.