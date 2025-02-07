Хирурги провели уникальную операцию: из сердца военного обломок достали магнитом

Киевские хирурги извлекли обломок из сердца военного с помощью магнита. Провели уникальную операцию специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

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Об этом сообщили в Институте Амосов. Отмечается, что операция была проведена в Днепре.

Раненый украинский защитник находился в критическом состоянии: обломок прошел через правый желудочек и остановился в левом. Для того, чтобы спасти жизнь военного, хирурги ночью экстренно отправились в Днепр.

Операция была проведена в условиях искусственного кровообращения, сердце пришлось полностью остановить. Достать металлический отломок удалось благодаря применению неодимового магнита.

Эту методику Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины разработало совместно с гражданскими врачами, благодаря чему удалось спасти жизнь около сотни военных.

Как ранее сообщали в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова, его специалисты еще с 2014 вместе с военными хирургами и специалистами Национального Института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова разработали специальные неодимовые магниты. Изобретение применяют для того, чтобы находить и удалять металлические обломки при поражении грудной клетки или сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, врачи спасли военного, в сердце которого застрял обломок снаряда. Операцию провели во Львове кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова. Хирурги вытащили из груди защитника обломок вражеского снаряда размером 1,5 см.

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