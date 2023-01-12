ГУР просит Киевсовет забрать землю у российского бизнесмена Фукса на Рыбальском острове, где он строит ЖК

Главное управление разведки Министерства обороны Украины просит власти Киева расторгнуть договор аренды земельного участка на Рыбальском полуострове с компанией российского бизнесмена Павла Фукса. Речь идет о том, чтобы забрать землю у представителя страны-агрессора, где он строит жилой комплекс.

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Начальник ГУР Кирилл Буданов уже направил соответствующее письмо в адрес столичного мэра Виталия Кличко. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что ведомство просит принять меры по выполнению требований санкций, примененных в отношении Фукса в части остановки действия решения Киевского городского совета от 20.12.2016 о передаче в аренду подконтрольному ему ООО "Интерстрой групп" трех земельных участков общей площадью более 5 га на ул. Электриков, 28 в Подольском районе.

Известно, что "Интерстрой групп" является заказчиком строительства жилого комплекса Oasis. В то же время, девелопером проекта является компания bUd Development. СМИ выяснили, что реальными бенефициарами bUd до февраля прошлого года были президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар и застройщик Владислава Молчанова.

Однако предполагается, что вкладывать средства в строительство под брендом bUd Development могли другие "теневые" инвесторы, которыми, по большей доле вероятности, были бизнесмены и политики, выступающие в качестве ситуативных партнеров.

В письме ГУР Киевсовету говорится, что строительство ЖК Oasis проходит в непосредственной близости от самого ведомства. Поэтому оно несет угрозу государственной безопасности и, кроме того, может нанести ущерб национальным интересам Украины.

Также СМИ получили в распоряжение ответ Кличко, в котором говорится, что согласно законодательству, расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается. Это возможно только при некоторых исключениях. В частности, решение суда, невыполнение условий договора и прочее.

Тем временем в управлении информационного обеспечения КГГА проинформировали, что Департамент земельных ресурсов запланировал провести обследование этих земельных участков для выяснения вопросов по поводу выполнения условий договоров аренды и наличия оснований для подготовки проекта решения Киевского горсовета о расторжении договоров в одностороннем порядке.

Вместе с этим КГГА направила письмо с запросом о наличии или отсутствии задолженности уплаты платежей по арендной плате и в Государственную налоговую службу. Отмечается, что систематическая неуплата арендной платы за земельные участки также является одним из оснований расторжения договоров аренды.

Добавим, исходя из сервиса ЛУН, строительство ЖК остановилось в феврале прошлого года и больше не проводилось. К слову, персональные санкции СНБО против Фукса были введены в июне 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фукс вместе со своим партнером Виталием Хомутынником, вероятно, угрожал СБУ жалобами в посольство ЕС и США. Связанная с ними компания назвала себя "международным инвестиционным фондом", а борьбу со вскрытыми схемами хотят представить в качестве давления на "иностранных инвесторов".

Также OBOZREVATEL писал, что нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Павла Фукса и госкомпания "Надра Украины" фактически "подарила" олигарху месторождения и как он стал захватывать отрасль.