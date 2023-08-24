ГУР МО получило от Киева 250 млн грн: в разведке рассказали, куда пойдут средства

Главное управление разведки Министерства обороны Украины поблагодарило столичные власти и громаду Киева за важную помощь и поддержку. Так, в рамках программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы столица выделила из городского бюджета 250 млн грн для поддержки Военной разведки Украины. За соответствующее решение, инициированное мэром Киева Виталием Кличко, недавно проголосовали депутаты Киевского городского совета.

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Об этом сообщили в ГУР МО.

"Эти средства будут направлены на закупку оружия, военной техники и оборудования с целью усиления эффективности боевых задач, которые круглосуточно выполняют украинские разведчики на войне с российским агрессором", – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году в поддержку сил безопасности и обороны Киева из бюджета города было выделено почти 850 миллионов гривен. С начала этого года уже профинансировали около 350 миллионов. Всего на этот год из бюджета столицы на финансирование сил безопасности и обороны запланировано потратить более 1 млрд 100 млн грн.