Поступив в Университет Тараса Шевченко в 1992 году я переехал жить в Киев. Конечно, я полюбил этот вечный город. Фантастический и цветущий Хрещатик, романтические Липки, колоритный подол, величайшая Лавра, София, Михайловский златоверхний собор. К сожалению, с начала 2000х Киев начали уничтожать.

На этом фоне, есть проекты, которые делают Киев лучше. Один из них проект на Арсенальной площади. Реконструированные помещения, общественное пространство, рынок еды, рестораны, коворкинг. Тут с утра и до вечера тысячи киевлян и гостей столицы встречаются, наслаждаются кухней на любой вкус, любуются архитектурой мирового наследия. Вчера было грандиозное событие - открытие Astation. Прямо перед Никольскими воротами открыли поющие фонтаны. Это станет одним из самых любимых мест отдыха для киевлян. Как же это красиво!!!

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Но вдруг, утром сегодня, один дурак решил упростить себе работу. Он так делал всегда. Он просто решил проехать по фонтану.

Вчера мое сердце было на седьмом небе от счастья, за моего друга Алексея Баранова, за моих партеров Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Да я горжусь дружбой с ними, понимаю, что они вкладывают миллионы, чтобы кварталы Киева выгляди как европейские столицы и даже лучше.

Сегодня мое сердце разбито! От понимания, сколько нужно изменить… не построить, с этим как раз все понятно, а изменить в головах! Как же нам уйти от этого скотства.

Держись мой друг! Перечислю половину на ремонт фонтана. Мы ещё будем гордиться нашим городом!

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