'Готовим важный проект для военных': Кличко о результатах встречи со старшим вице-президентом GLOBSEC

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии со старшим вице-президентом Европейской организации безопасности GLOBSEC Джоном Бартером. Обсудили вопросы психологического здоровья украинских военнослужащих и гражданских во время полномасштабной войны и предоставления им необходимой помощи.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"В апреле этого года мы провели встречу с представителями GLOBSEC. Я благодарен за то, что они посетили Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи в Пуще-Водице, который с июня 2022 года принимает на лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих. И предложили важный для нас проект, который касается реабилитации и адаптации военных на базе госпиталя", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что сегодня вопрос психологического здоровья украинцев стоит очень остро. Это важно для семей, ожидающих возвращения Героев, для военных ветеранов и их семей. Для внутренне перемещенных лиц, которые находились под оккупацией и сегодня живут в Киеве. Для детей, которые постоянно слышат сигналы тревоги, взрывы и прячутся в укрытиях во время вражеских атак.

"Также были переговоры с GLOBSEC по поводу распространения проекта по оказанию психологической помощи вне реабилитационного центра – в других учреждениях социальной сферы Киева. Я благодарен за то, что вы занимаетесь вопросами ментального здоровья и что рассматриваете именно киевские учреждения как базовые. Недавно в приложении Киев Цифровой мы провели опрос. В нем приняли участие около 82 тыс. жителей столицы. Только 9% опрошенных чувствуют себя довольно спокойно, учитывая обстоятельства, в которых мы живем. Понятно, что ситуация очень сложная и многим людям сегодня необходима психологическая помощь", – подчеркнул Виталий Кличко.

GLOBSEC – организация, которая занимается повышением безопасности, процветания и устойчивого развития в Европе и во всем мире.