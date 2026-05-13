В Киеве задержали дезертира, который регистрировал терминалы Starlink для врага. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину, который регистрировал терминалы Starlink для оккупантов. Злоумышленником оказался мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали еще одну попытку врага получить доступ к терминалам Starlink на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан агент РФ, который незаконно регистрировал терминалы связи для рашистов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, задание страны-агрессора РФ выполнял завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть на Харьковщине. После побега из подразделения дезертир скрывался в арендованных квартирах столицы и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.

В одном из чатов он попал во внимание российских спецслужбистов, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество. По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя Starlink по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ. Далее злоумышленник "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя.

В дальнейшем злоумышленник планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок страны-агрессора. Сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Starlink.

В Службе безопасности добавили, что сейчас все зарегистрированные фигурантом терминалы заблокированы. Во время обысков по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей.

