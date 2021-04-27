Главу Киевского обласного совета сняли с должности

Во вторник, 27 апреля, главу Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должности.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL.

Отставку действующего председателя поддержало 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество народных избранников – 84.

Также проголосовали за отставку заместителей Склярова Марины Сапожко и Валерия Ксензенко.

Сессия состоялась в связи с тем, что председателем Киевского областного совета, его заместителями, в двухнедельный срок, не біла созвана сессия по требованию не менее одной трети депутатов от общего состава облсовета.

А также потому, что Киевщина требует решения крайне важных вопросов, руководствуясь частью 9 статьи 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, строгий карантин в Киевской области продлили до 30 апреля.