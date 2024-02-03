Глава ОБСЕ посетил Гостомель, Бучу и Бородянку 'чтобы выразить солидарность'. Фото

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и торговли Мальты Иен Борг во время визита в Украину посетил Гостомель, Бучу и Бородянку. Чиновник решил своими глазами увидеть разрушительные последствия российской агрессии.

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Об этом он сообщил в соцсетях. Борг также провел встречу с семьями трех незаконно удерживаемых Россией украинских сотрудников СММ ОБСЕ.

"Русская агрессия принесла страдания Гостомелю, Буче и Бородянке в Украине. В качестве действующего главы ОБСЕ я встретился с этими громадами, чтобы выразить им солидарность. Мальтийское председательство в ОБСЕ будет напоминать миру о зверствах, которые они испытали", – пообещал Борг.

Именно Мальта с января 2024 года начала годовое председательство в ОБСЕ, после того, как РФ несколько месяцев подряд блокировала функционирование организации.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий глава ОБСЕ Иен Борг совершил свой первый визит на новой должности в Украину, где он уже встретился с президентом и главой МИД Украины.

Также Борг встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, с которым обсудил, как Мальтийское председательство ОБСЕ в 2024 году сможет поддержать усилия Украины.

Ранее в Киев с официальным визитом прибыла глава МИД Канады. Она отметила, что Оттава настроена на длительную поддержку Украины. В настоящее время Канада и Украина ведут переговоры по двустороннему соглашению о безопасности, которые уже "вышли на финишную прямую".