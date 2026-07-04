Гибнут рыба, птицы и насекомые: озеро в Киеве спасают от экокатастрофы после обстрела со стороны РФ. Фото и видео

В Киеве продолжаются работы по ликвидации загрязнения Кирилловского озера. Туда произошла утечка горюче-смазочных материалов одного из предприятий в результате комбинированного российского обстрела в ночь на 2 июля.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. С поверхности воды уже откачано 25 кубометров нефтепродуктов.

Спасение Кирилловского озера

На данный момент на поверхности установлены:

четыре линии буйковых заграждений постоянной плавучести общей протяженностью 350 м;

общей протяженностью 350 м; 12 линий сорбирующих боновых заграждений общей протяженностью 720 м, которыми перекрыта вся ширина озера, что позволило локализовать распространение загрязняющих веществ;

общей протяженностью 720 м, которыми перекрыта вся ширина озера, что позволило локализовать распространение загрязняющих веществ; девять скиммерных систем, с помощью которых осуществляется сбор нефтепродуктов.

В то же время в радиусе нескольких метров от озера до сих пор ощущается стойкий запах нефтепродуктов. Кроме того, загрязнение также негативно влияет на экосистему водоема, поскольку спасатели зафиксировали гибель птиц и животных, обитавших в акватории озера и на его берегах.

Последствия ликвидируют 17 единиц техники и 60 спасателей, которые продолжают ликвидацию последствий обстрела.

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Российский обстрел 2 июня

В ночь на четверг, 2 июля, страна-агрессор Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. На данный момент уже известно о 20 жертвах, а также о разрушениях в различных районах столицы и Киевской области.

В ходе атаки были повреждены жилые дома, квартиры, произошли возгорания на рынке, на крыше отеля, в частных домах, в помещении, где расположена подстанция скорой помощи. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российской атаки на Украину.

Этой ночью оккупанты для атаки на Украину применяли ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

По информации Воздушных сил Украины, всего в ночь на 2 июля было зафиксировано 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 вражеских БПЛА различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона Украины сбила/подавила 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов. Между тем зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 точках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве всю ночь напролёт продолжались поисково-спасательные работы на месте вражеского удара, нанесённого Россией в ночь на 2 июля. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё трёх погибших. Всего российская атака унесла жизни 30 человек.

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