Сотрудники ГФС пришли с обысками в 'Киевавтодор': подробности

В Киеве 12 мая начались обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они состоялись в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в нанесении должностным лицом "Киевавтодора" ущербу государству в крупных размерах.

Обыски проводили сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. По итогам обысков планируется изъять финансово-хозяйственную документацию, которая может свидетельствовать о наличии уголовного преступления, сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что следственными органами выявлено, что должностное лицо получило неправомерное вознаграждение за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры.

Общая сумма выигранных тендеров за указанный период составляет 1,9 млрд грн.

Одновременно с этим расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц учреждения и связанных с ней частных структур по ч. 3 ст. 212 УК Украины – "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

В ГФС сообщили, что в течение 2019-2020 годов служебные лица искусственно завышали налоговые кредиты по НДС путем использования реквизитов предприятий с признаками рискованности и транзитности. По версии следствия, сумма уклонения от уплаты НДС составила 18,6 млн грн, что подтверждается заключением экономического исследования.

Действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка после завершения следственных действий, отметили в ГФС.

"Модернизация инфраструктуры – один из приоритетов экономической политики государства. Поэтому Государственная фискальная служба продолжит жестко реагировать на любые попытки нажиться на дорожном строительстве в Украине и будет привлекать к ответственности тех, кто присваивает коррупционную ренту на этом", – заявил глава ГФС Вадим Мельник.