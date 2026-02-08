Генераторы, обогреватели и деньги для Киева: глава УГКЦ поблагодарил Польшу за помощь. Фото

Польские приходы собрали почти 6 миллионов злотых для помощи жителям Киева после российских атак. За эти средства украинская столица получила, в частности, генераторы, обогреватели, зарядные станции. Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав поблагодарил кардинала Гжегожа Рысю и неравнодушных поляков за помощь.

Об этом сообщили в Украинской греко-католической церкви. По сообщению кардинала, с 24 января 2026 года на счету "Caritas" собрали 5 740 000 злотых.

За эти средства приобрели и доставили в Киев: 31 генератор большой мощности, 172 генератора средней мощности, 900 обогревателей, 200 зарядных станций. Вместе с тем поляки отправили несколько тонн продуктов и промышленные товары для обустройства пунктов несокрушимости, которые планируют обустроить при греко-католических и римо-католических приходах.

"Эминенция! От имени всех тех, кого Вы согрели и спасли настоящей христианской любовью, приносим Вам искреннюю благодарность. Спасибо Вам лично за Вашу осанку и отвагу. Спасибо за начало этой инициативы, которая всколыхнула Польшу и Украину. Спасибо всем добрым людям в Польше, епископату, духовенству, монахам, волонтерам и всем, кто работал над реализацией этой акции помощи для Киева. Искренне благодарим и молимся за всех, кто составил свою "вдовью лепту" и отдал последнее, чтобы поддержать самых слабых. Киев и Украина всегда будут помнить о вашей солидарности. Борьба за человечность продолжается. Украина молится за своих жертвователей и благотворителей. Пусть Господь вознаградит всех Вас благословением", – поблагодарил неравнодушных глава УГКЦ.

По словам кардинала Гжегожа Рыся, в ближайшее время в Киев доставят новую партию помощи.

"Мы благодарны верным в наших приходах за переданный дар сердца и солидарность с жителями Киева и окрестностей, которые страдают от военных разрушений. Работаем дальше!", – отметил он.

Поставки генераторов в Украину: последние новости

5 февраля Киев получил первую партию генераторов от Европейского Союза. Всего в столицу поступило 177 единиц техники, из которых 135 имеют мощность 20 кВт.

По словам городского головы Виталия Кличко, среди поставленных генераторов 135 мощностью 20 кВт и 42 мощностью 22 кВт. Город планирует использовать их преимущественно для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где это возможно.

Мэр также отметил, что поставки полностью финансирует Евросоюз и координирует Европейская комиссия.

Кроме того, Украина получила 300 генераторов с общей мощностью 1650 кВт и стоимостью более 417 тыс. евро. Их получат больницы, роддома, детские сады, школы и другие социальные учреждения.

Оборудование будет передано:

Киеву (100 шт.),

Одессе (50 шт.),

Сумам (50 шт.),

Херсону (40 шт.),

Николаеву (50 шт.)

Львову (10 шт.).

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку быстрое восстановление электроснабжения невозможно из-за масштабов повреждений инфраструктуры, для поддержки горожан городские власти начали развертывание дополнительных опорных "Пунктов несокрушимости" в каждом районе Киева. Эти объекты должны обеспечить людей теплом, связью и возможностью подзарядить устройства в условиях длительных отключений.

