'Ближайшие дни будут тяжелыми': в Киеве разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости в каждом районе

Поскольку быстрое восстановление электроснабжения невозможно из-за масштабов повреждений инфраструктуры, для поддержки горожан городские власти начали развертывание дополнительных опорных "Пунктов несокрушимости" в каждом районе Киева. Эти объекты должны обеспечить людей теплом, связью и возможностью подзарядить устройства в условиях длительных отключений.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он отметил, что из-за критического состояния сетей ближайшие дни для жителей столицы будут "очень сложными".

В Киеве снова морозы

"Должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева. В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью. Поручил главам райгосадминистраций столицы обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города. В них должно быть обеспечено тепло, электричество, питание", – отметил мэр столицы.

Он отметил, что не только в Киевской области – из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. Но и правда, сейчас сложнее всего жителям столицы, которые получают электроэнергию только на полтора-два часа в сутки.

Где можно согреться

"Главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, горючее к ним и другое необходимое. Чтобы жители Киева могли и прийти погреться и зарядить устройства, и попить горячего чая и перекусить", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы городские власти еще раньше обустроили опорные пункты, где "есть возможность для жителей города остаться на ночь".

"Городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в очень сложных кризисных условиях. Потому что Киев – сердце страны" – подчеркнул городской голова.

Заседание Штаба

В министерстве энергетики во время очередного заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, отметили, что после последнего массированного обстрела российских захватчиков "ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной".

"Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения. На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям", – сообщили в Минэнерго.

В ведомстве также отметили, что Киев "разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. Поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль

