Гарантии безопасности и дальнейшая помощь Украине: Кличко провел важные встречи на Мюнхенской конференции. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности, встречался 15 февраля с европейскими политиками и обсуждал с ними вопросы дальнейшей помощи Украине.

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Об этом мэр украинской столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился на Мюнхенской конференции с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, представителями политического блока в Бундестаге CDU/CSU, возглавляемого Фридрихом Мерцем. Основные темы – гарантии безопасности для Украины, дальнейшая поддержка, прежде всего, военная, а также экономическая. С министром финансов Германии, в частности, обсудили и перспективы будущего восстановления Украины и помощь в этом европейских партнеров", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также он принял участие в дискуссии по энергетической безопасности, стойкости и восстановлению критической инфраструктуры во время войны.

"Говорили о том, как Киев, в условиях постоянных атак агрессора, обеспечивает предоставление сервисов горожанам, внедряет проекты энергонезависимости объектов и жилых домов, обеспечивает жизнедеятельность мегаполиса. Рассказал о программах, которые реализует город вместе с жителями. А также о модернизации нашей системы теплоснабжения, которая является одной из самых больших в Европе", – подчеркнул Кличко.

Мэр украинской столицы отметил важность помощи международных партнеров для решения текущих вопросов энергобезопасности и участия в будущей реконструкции и технологическом обновлении систем энерго- и теплообеспечения.

"Поблагодарил, в частности, немецких партнеров за предоставление такого необходимого оборудования альтернативным источникам генерации", – написал Виталий Кличко.