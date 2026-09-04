"Флеш" рассказал, кто мог корректировать удар "Шахеда" по зданию СБУ в Киеве

Российский удар реактивным "Шахедом" по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве мог быть заранее спланированной операцией с привлечением агента непосредственно вблизи цели. Беспилотником могли управлять и корректировать его маршрут онлайн через радиоретранслятор, который находился на расстоянии до 5 км от здания.

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Об этом рассказал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что российский агент мог на короткое время включить неподалеку от места атаки ретранслятор МЕШ с доступом к интернету, через который осуществлялось наведение беспилотника.

Как могли корректировать "Шахед"

По словам Бескрестнова, атака на здание СБУ могла быть не просто ударом по заранее определенным координатам, а специально спланированной операцией.

"Мое личное мнение: "Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки", – пояснил эксперт.

Бескрестнов отметил, что такой ретранслятор имеет относительно небольшие размеры – примерно половину школьного рюкзака. Это, по его оценке, позволяет незаметно разместить устройство неподалеку от цели и использовать его в течение короткого промежутка времени.

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Отдельно "Флеш" обратил внимание на ситуацию в воздухе во время атаки. По его словам, других "Шахедов" в этот момент не было, поэтому вариант управления беспилотником по цепочке через другие дроны с территории России был невозможен.

Что известно об ударе по зданию СБУ

Днём 4 сентября 2026 года российские войска атаковали Киев. Во время удара вражеский реактивный беспилотник попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Шевченковском районе столицы.

Дрон был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ Александра Поклада. Сам руководитель спецслужбы не пострадал.

В результате попадания в здании были разрушены перекрытия и внешняя стена, после чего возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Россия массово применяет реактивные "Шахеды"

Для удара по Киеву Россия использовала скоростной реактивный "Шахед". Этот тип беспилотников российские войска массово применяют во время продолжительных волн атак на столицу.

Непрерывные волны российских обстрелов Киева продолжаются с 27 августа. Использование реактивных дронов затрудняет их перехват из-за значительно более высокой скорости и большей высоты полета по сравнению с обычными ударными БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал удар откровенным террором и уже дал официальное задание Александру Покладу подготовить адекватный, ощутимый и зеркальный ответ россиянам, который поддержат украинские военные. В СБУ также официально заверили, что здание восстановят, а враг получит болезненный ответ в виде новых спецопераций и уничтожения агентурных сетей.

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