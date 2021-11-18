'Евросолидарность' требует льгот для киевлян на проезд в общественном транспорте и четкого урегулирования тарифов

Киевляне уже третьи сутки обсуждают повышение тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. "Европейская Солидарность" понимает, что в такую патовую ситуацию Киев загнала действующая власть, потому что именно они решают, какие города получают больше доходов, а какие – меньше.

Депутат "ЕС" в Киевсовете Вадим Сторожук подчеркивает – несмотря на то, что Киев собирает крупнейшие НДФЛ и акцизный налог, столичный бюджет получает наименьший процент начислений среди других городов.

"Эти средства киевлян забирает государство. Совсем недавно мы это прошли с тарифами на газ и отопление. Государство заключило меморандум с городами и пообещало финансовый ресурс для сдерживания тарифов и отопления на этот сезон. Этот меморандум касается всей Украины, но не Киева в частности. Столица вынуждена. решать проблему, созданную государством, самостоятельно", - напоминает депутат "ЕС" в Киевсовете.

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"То же именно мы сейчас наблюдаем с тарифами на проезд. Государство не компенсирует проезд льготников само, и в то же время забирает средства у Киева. При этом Зе-власть живет в столице, пользуется всей инфраструктурой, преимуществами столицы. А киевляне платят за это своими налогами". Мы все скидываемся своими средствами, чтобы Зе-влада хорошей дорогой доехала на бронированном велосипеде к себе в офис на государственную дачу, а киевлян при этом хотят сравнить с гостями, если государство не способно обеспечить людям европейские зарплаты, это не значит, что мы должны лишить их возможности передвигаться по городу", - отмечает Вадим Сторожук.

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" поддерживает предложение об отсрочке роста стоимости проезда. Но вместе с тем фракция считает, что вопрос с тарифами на проезд должен быть четко урегулирован.

"Необходимо, чтобы все киевляне имели возможность получать скидку на проезд, а не приравнивались к гостям и посетителям столицы. В частности, перед тем, как вводить новые тарифы, необходимо обеспечить всех столичных жителей "Картой киевлянина", по которой будут предоставляться скидки", - говорит Вадим Сторожук о предложениях "Европейской Солидарности".

Во фракции также считают, что нужно более взвешенно подойти к вопросу формирования цены на студенческие проездные билеты. Ведь не может стоимость проездного билета для студентов быть выше, чем средняя стипендия вуза.

Кроме того, необходимо публично обнародовать расчеты тарифов на проезд, чтобы каждый мог просмотреть калькуляцию и понять, что билет с 10 до 20 гривен – это обоснованная цена. – Говорит Вадим Сторожук. – Еще важно какие качественные изменения в работе транспорта увидят именно пассажиры. Они платят средства и хотят понимать, за что именно, хотят получать качественные услуги".

"Европейская Солидарность" в Киевсовете предлагает также заслушать первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника о росте цен на проезд в общественном транспорте.