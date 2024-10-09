Это то, о чем молятся сегодня украинцы: Кличко в Лейпциге выступил на торжественном мероприятии 'Молитва за мир'

Мэр Киева Виталий Кличко выступил в Лейпциге на торжественном мероприятии – традиционной "Молитве за мир" в соборе Святого Николая, посвященном 35-й годовщине мирной революции 1989 года в тогдашней ГДР. Участие в событии приняли канцлер Германии Олаф Шольц, известные общественные деятели и политики Германии.

Видео дня

"Сегодня мир очень важен для многих людей в мире. Не как отвлеченное понятие. А в буквальном смысле – как возможность выжить, жить в своем государстве, развивать его ради своих детей. И здесь сейчас, в нашем городе-побратиме Лейпциге, для меня волнительно и важно быть на мероприятиях, которыми вы отмечаете исторические для Германии и Европы события", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил друзей, которые поддерживают и помогают в защите Украины и Киева. Поблагодарил, в частности, за то, что приняли людей из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Людей, на право которых жить в мире посягнул русский агрессор.

"Моя страна уважает и оплакивает павших защитников. Убитых агрессором гражданских. Женщины и дети. Часть наших городов и селений полностью уничтожены. У многих – разрушение. Это ужасная картина. Много также разрушенной инфраструктуры. И нас ждет сложная зима. через которую должны пройти, – подчеркнул мэр Киева. – Поэтому мир, освобождение наших оккупированных территорий, возможность свободно жить в своей стране – это то, о чем молятся сегодня украинцы. И о мире молимся мы сегодня здесь все с вами вместе!", – сказал Виталий Кличко.

Церемония Молитвы за мир состоялась в Соборе Святого Николая, который, как считают немцы, стал в 1989 эпицентром изменений в их стране. Тогда мирная революция положила конец коммунистической диктатуре и привела к объединению Германии. Десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя демократических принципов – свободы слова, мнения и печати.

Также мэр Киева принял сегодня участие в торжественном мероприятии по случаю 35-й годовщины мирной революции в Германии, где с речью о демократии и свободе выступил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Виталий Кличко вместе с мэром Лейпцига, президентом организации европейских городов Eurocities, Буркхардом Юнгом, принял участие в ежегодной церемонии награждения Премией за свободу и будущее СМИ, которая традиционно проходит в Лейпциге.