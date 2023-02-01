Это попытка запугать представителей местного самоуправления, – Кличко о решении суда по Атрошенко

Апелляционный суд оставил в силе отстранение Владислава Атрошенко от должности мэра Чернигова. Мэр Киева Виталий Кличко назвал такое решение суда вызовом демократического достояния Украины и попыткой запугать представителей местного самоуправления.

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Мэр столицы прокомментировал OBOZREVATEL определение Львовского апелляционного суда об отстранении Владислава Атрошенко от должности мэра на год.

"Отстранение от должности мэра 300-тысячного города, областного центра – это вызов демократическим достоянием Украины. Владислав Атрошенко будет оспаривать это решение в Европейском суде", – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Ассоциация городов Украины будет отстаивать Атрошенко и обратится в международные организации.

"Ассоциация городов Украины будет обращаться к международным организациям, объединяющим органы местного самоуправления. Ведь именно местное самоуправление является основой демократии. - Когда община выбирает мэра, а не его назначают или отстраняют сверху. Когда мэр подотчетен избиравшей его общине.

Когда Украина сражается с внешним врагом, агрессором, очень важно, чтобы и в обществе, и на разных уровнях власти была консолидация, единство. А не политическая борьба и игрища. Дело Атрошенко, когда через суд за административное нарушение отстраняют от должности, на которую его избрала община, - это прецедент. Это попытка запугать представителей местного самоуправления. Так о каких демократических принципах здесь можно говорить?! Тем более когда Украина стремится как можно быстрее вступить в ЕС.", - подчеркнул Кличко.

"Мы сражаемся с российскими варварами не для того, чтобы кто-то строил подобный антидемократический режим в нашей стране.

Напомню, что за время полномасштабной войны 35 мэров украинских городов и поселков были похищены. И для руководителя общины крайне важно убрать слабые места давления – семью, к которой может добираться враг. А сам остался с жителями Чернигова, организовывал жизнеобеспечение и оборону города, который был практически в осаде", – отметил Кличко.