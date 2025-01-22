'Это необходимо для сдерживания агрессии РФ': Кличко обсудил будущее Украины в НАТО на форуме в Давосе

Для дипломатического завершения войны Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые будут выполняться в полном объеме. Это станет залогом сдерживания России от грядущей агрессии.

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Об этом в ходе дискуссии NATO Innovation Funds на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что участники дискуссии "говорили о вызовах, стоящих перед международной безопасностью, экономикой, об инновациях, влияющих на дальнейшее развитие мира (в частности, внедрение искусственного интеллекта)".

Также мэр украинской столицы рассказал об обсуждении ужесточения международной поддержки Украины.

"Подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть реальные гарантии безопасности для Украины. Очень важны соглашения о сотрудничестве безопасности, заключенные Украиной с США и европейскими партнерами. Но они должны выполняться в полном объеме и способствовать укреплению военных возможностей Украины", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что это "необходимо для сдерживания российской агрессии", которая "может распространиться и на некоторые европейские страны".