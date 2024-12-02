Еще раз обратился к канцлеру с просьбой о Taurus: Кличко встретился в Киеве с Шольцом

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, посетившим сегодня украинскую столицу. Основной темой обсуждения стало усиление военной поддержки Украины и обеспечение безопасности в условиях продолжения российской агрессии.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра. Городской голова обратился к Олафу Шольцу с просьбой предоставить Украине ракеты "Таурус".

"В ходе разговора отметил важность усиления конкретных действий Германии и международных партнеров. Ситуация на фронте остается критической. Поэтому я обратился к канцлеру с просьбой предоставить Украине ракеты "Таурус". Они вместе с ракетными системами от США, Великобритании и Франции могут существенно повлиять на военную ситуацию и усилить позиции Украины", – рассказал Виталий Кличко.

Мэр также акцентировал внимание на необходимости создания сильных переговорных позиций для Украины, чтобы гарантировать мир и стабильность в Европе.

"Важно не поддаваться на шантаж Путина, в частности, ядерный, и закончить войну на условиях, защищающих национальные интересы Украины. Иначе это будет лишь пауза перед новой агрессией", – добавил Кличко.

Отдельно обсуждался вопрос гарантий безопасности. По мнению Кличко, единственным действенным механизмом является вступление Украины в НАТО.

"Приглашение в членство должна получить вся Украина, а не только отдельные регионы. Без Украины невозможно создать новую, эффективную систему безопасности в Европе", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 декабря, в Украину с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Поездка немецкого политика в украинскую столицу стала второй с начала полномасштабной войны в нашей стране и первой за последние два с половиной года. Оно не было анонсировано заранее со стороны Берлина и Киева.

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