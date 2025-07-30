Еще один гвоздь в местное самоуправление: Кличко призвал депутатов не голосовать за законопроект, который предусматривает взыскание дополнительных средств с Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко призвал депутатов Верховной Рады не голосовать за законопроект 13439-3, который предусматривает взыскание дополнительных 8 миллиардов гривен из бюджета Киева в резервный фонд госбюджета. Этот документ во втором парламент должен рассмотреть на заседании 31 июля.

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Мэр подчеркнул, что принятие этого законопроекта станет очередным шагом власти к ослаблению местного самоуправления. Об этом Виталий Кличко заявил в соцсетях.

"Завтра, 31 июля, в Верховной Раде "Слуги народа" планируют забить еще один гвоздь в местное самоуправление в Украине. Протянув уже во втором чтении законопроект (№13439-3), который предусматривает изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета города Киева. Это – очередной шаг центральной власти для ослабления местного самоуправления, для сворачивания реформы по децентрализации власти", – написал Кличко.

Городской голова Киева напомнил, что в 2023 году у местного самоуправления уже забрали часть бюджетов общин посреди финансового года. Половина этих средств так и пролежала на счетах Государственной казначейской службы, а общины не смогли использовать эти средства на помощь военным, на нужды образования, медицины, на содержание инфраструктуры, подчеркнул Кличко.

"Теперь снова, без всякого обоснования, хотят забрать деньги, которые заложены, в частности, на выплаты учителям и медикам; на ремонты школ, садиков и больниц; на обеспечение самой низкой в стране цены на проезд в коммунальном транспорте. А также — на поддержку Вооруженных Сил, реабилитацию военнослужащих, выплаты ветеранам и членам их семей", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко считает, что цель законопроекта является политической.

"Это – очередная политическая месть центральной власти киевлянам. Это – еще один шаг к сворачиванию реформы по децентрализации, которая была одной из самых успешных в стране", – написал городской голова столицы.

Виталий Кличко напомнил, что именно децентрализация является одним из главных факторов демократии и одним из базовых требований для европейской интеграции Украины.

"Европа неоднократно подчеркивала: демократическое государство — это сильное местное самоуправление. И поддерживать партнеры будут именно такую Украину, которая придерживается принципов демократии. Из-за сворачивания реформ ЕС уже приостановил финансирование помощи Украине", – предостерег мэр Киева.

Кличко призвал нардепов не делать еще одной стратегической ошибки, которую допустили, проголосовав за закон о НАБУ и САП.

"Поэтому обращаюсь к народным депутатам: не делайте еще одной стратегической ошибки, как это уже произошло во время голосования за фактическое уничтожение независимости антикоррупционных органов. Потому что цена подобных "решений" — слишком высока для будущего украинского государства", – подчеркнул Кличко