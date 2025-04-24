Энергетики ДТЭК возвращают свет в Киеве после вражеской ночной атаки

Энергетики компании ДТЭК возвращают свет жителям Киева после ночной атаки страны-террористки России.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Ночью враг нанес очередной ракетный удар по столице. Почти 500 семей остались без электроснабжения. Сразу после разрешения от ГСЧС и полиции энергетики начали восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось вернуть свет 300 семьям.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.