Ехал на горящем авто, чтобы спасти других: умер киевлянин, отличившийся героизмом во время атаки РФ

В Киеве умер местный житель, который после обстрела оккупантами столицы сел за руль горящего автомобиля, чтобы отъехать и спасти чужие машины. Героическим поступком он отметился в конце декабря 2023 года.

А в четверг, 9 мая, стало известно, что Василий Андреевич скончался. О смерти киевлянина сообщил фотокорреспондент Сергей Нужненко на своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, у мужчины случился инсульт.

"Помните Василия Андреевича, который спас другие автомобили, когда отогнал свою горящую после "прилета"? Василий Андреевич умер. Инсульт. Помяните пана Василия незлым тихим словом", – написал Нужненко.

Напомним, что 29 декабря 2023 года после российской ракетной атаки Василий Андреевич спас припаркованные рядом автомобили. Событие произошло в Святошинском районе столицы.

Мужчина рассказал, что увидел в окно пожар на автостоянке. Тогда выбежал на улицу, сел в свой пылающий автомобиль и отъехал на безопасное расстояние от других автомобилей.

"Вскочил в машину, было темно (от дыма), так я дверцу открыл, чтобы было видно, голову высунул и попер", – рассказал он тогда.

Василий Андреевич получил ожоги, однако от госпитализации отказался. Вечером состояние мужчины ухудшилось и он попал в больницу. За свой поступок киевлянин получил награду от правоохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!