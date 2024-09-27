Едва не убил товарища и пытался скрыться в другой области: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ударил ножом товарища. После этого злоумышленник пытался скрыться в другом регионе Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о том, что в Дарницком районе по улице Архитектора Вербицкого на остановке общественного транспорта находится мужчина с ножевым ранением.

"На месте происшествия полицейские обнаружили 44-летнего потерпевшего, с воткнутым в спину ножом. Как выяснилось, ранение мужчина получил при распитии алкоголя с малознакомым мужчиной, с которым у него возник конфликт. Врачи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение, а полицейские разыскали и задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что 32-летний уроженец Николаева недавно приехал в Киев в поисках работы, а после совершенного преступления намеревался скрыться в другой области. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Су избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева 33-летняя женщина с ножом напала на новую девушку бывшего мужчину. Злоумышленница пришла на встречу для решения вопросов, связанных с воспитанием общего ребенка.

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