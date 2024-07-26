ДТЭК обновил графики отключений в Киеве для равномерной нагрузки на энергосистему

ДТЭК Киевские электросети обновляют графики стабилизационных отключений по требованию государственной компании НЭК Укрэнерго. Обновленный график сдвигается на 1 час вперед. Он начнет действовать с 00:00 27 июля 2024 согласно команде на стабилизационные отключения.

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Об этом стало известно из сообщения компании.

Отмечается, что в обновленных графиках для каждой из шести групп изменится только период времени, когда будут применяться отключения. К примеру, если ваша группа отключалась в 9:00, теперь она будет отключаться в 10:00. Это делается по требованию НЭК Укрэнерго для того, чтобы временные промежутки, когда происходят стабилизационные отключения в Киеве и области, отличались на 1 час. Это необходимо, чтобы нагрузка на энергосистему не росла резко, когда возвращается свет.

Новые графики появятся с 00:00 27 июля в чат-боте ДТЭК Киевские электросети в Viber и Telegram или на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Графики также имеют 6 групп, и по-прежнему состоят из трех зон:

• Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике;

• Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

• Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;

В случае применения графиков после того, как появился свет после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в домах, говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.