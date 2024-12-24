Дети-сироты и лишенные родительского попечительства получили от Кличко сертификаты на жилье

Мэр Киева Виталий Кличко, накануне Рождества, в столичной мэрии вручил 22 сертификата на получение жилья киевлянам – детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Эти квартиры в новом доме по проспекту Академика Глушкова в Голосеевском районе. После присвоения почтового адреса, киевляне получат ордера и смогут обустраивать жизнь в новых домах, – отметил мэр столицы.

"Напомню, в этом году мы уже передали 28 квартир детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В 2024-м на льготный квартирный учет в столице взяли 65 детей-сирот. Всего в очереди на жилье – 528 человек из детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Конечно, предоставить жилье сразу всем не можем. Однако, постепенно столица решает этот вопрос", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что обеспечение киевлян – детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки жильем – это часть работы столичной власти по поддержке уязвимых категорий населения.

Мы находим возможности помогать даже в этих сложных военных условиях. Теперь эти люди будут иметь возможность на лучшие и комфортные условия жизни", – сказал Виталий Кличко.