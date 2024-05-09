День матери на Спивочем в Киеве: женщинам подготовили приятный сюрприз

В эти выходные, 11 и 12 мая организаторы весенней выставки цветов, которая проходит на Спивоче, готовят сюрприз всем женщинам в честь Дня матери. Первым посетителям парка будут дарить весенние цветы. Также все женщины в эти дни смогут попасть на мероприятие со скидкой -20%.

Кроме того, в субботу и воскресенье с 14:00 в парке будут проходить бесплатные выступления спикеров на темы психологии отцовства, здорового питания, сочетания бизнеса и материнства. Спикерами станут известные блоггеры и бизнес-умэн, психологи, врачи-косметологи и главное – женщины и мамы.

Все это будет происходить на открытом пространстве, на зеленой лужайке, так что можно будет отдохнуть в лаунж зоне вместе с детьми, пообщаться с инфлюэнсерами, получить ответы на свои вопросы и даже принять участие в розыгрыше подарочных боксов.

"Мы с особой заботой относимся к женщинам, потому что это наше вдохновение и наше будущее. Поэтому хотим подарить каждой нашей гости как можно больше положительных эмоций и счастливых моментов в парке Спивоче. Уверены, что все здесь смогут отдохнуть и провести время с удовольствием", – говорит организатор мероприятия, руководитель компании Universal Park Денис Погорелко.

Напомним, что в самом парке представлены объемные 3D фигуры из декоративных растений, а также сотни тысяч цветов разных сортов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники. Кроме цветочных композиций, есть интерактивные зоны досуга, батутная зона и детская анимация. Для взрослых есть фуд-корты и пикник зоны.

Важно: вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Вход: для женщин 200 грн.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче. За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.