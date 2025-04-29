Дело о захвате земли в Национальном парке 'Голосеевский' под ресторан рассмотрят в апелляции: что скажет суд

На территории Национального парка "Голосеевский" продолжает работать незаконный ресторан, который связан с семьей бывшего начальника милиции Святошинского района столицы Анатолия Миколайца. Суд первой инстанции еще 10 октября прошлого года принял решение о сносе строения и возврате земли киевлянам, однако заведение продолжает приносить доход своим владельцам. А те, в свою очередь, вероятно, решили тянуть время и подали жалобу в апелляционный суд. Заседание состоится в четверг, 1 мая.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ресторан работает, парковки расширяются

Ресторан под названием "Хінкальня Кувшин" на территории Национального парка "Голосеевский" по адресу ул. Бударина (теперь – Украинского Возрождения) открылся тут около двух лет назад. До этого незаконную постройку в течение десятка лет занимали заведения с разными названиями, начиная от бара-ресторана "Провансаль", затем Forest Hall, "Чудо мангал".

"Хінкальня" продолжает работать, несмотря на то, что еще осенью суд первой инстанции (Святошинский районный суд) принял решение о сносе помещения. Мы даже звонили в ресторан и интересовались, в курсе ли они? Но там ответили, что первый раз от нас об этом слышат.

На днях мы вновь побывали в парке. Как выяснилось, заведение работает, в ресторане бывает много гостей, особенно с наступлением теплой погоды. Тут выстроены беседки, в которых отдыхают посетители, проложены каменные дорожки. Гостям предлагают грузинскую кухню, звучит музыка.

Для гостей ресторана в несколько раз расширили незаконную парковку прямо на территории парка. Если раньше тут парковочные места засыпали камнями и даже заливали бетоном, чем наносили огромный ущерб, то теперь после публикаций пошли другим путем.

Теперь часть парковой зоны очищают от кустарников и даже деревьев, утрамбовывают и ставят автомобили. Естественно вырубать кусты и деревья на территории национального парка – это преступление. Среди автомобилей видны даже пеньки от уничтоженных деревьев.

Дома и парковки

Также напротив ресторана через дорогу находится садовое товарищество "Київський садівник". Тут тоже свою руку приложили члены семьи Миколайцев. На территории товарищества у Миколайцев есть многоэтажные дома. Хотя подобное строительство на территории садового товарищества запрещено.

Но на углу садового товарищества они отстроили уже два четырехэтажных дома странной архитектуры – серые и мрачные, они никак не вписываются в окружающий пейзаж. Тут сдается в аренду жилье. Раньше Миколайцы хотели открыть в зданиях офисы, магазин, даже стоматологию. Но что-то пошло не так, зато теперь квартиры тут пользуются популярностью.

Как рассказали нам местные жители, часть незаконной парковки на территории парка занимают арендаторы этого жилья. Там можно увидеть автомобили с не киевскими номерами.

Также надо отметить, что те, кто стоит за незаконной постройкой ресторана, вовсе не следят за порядком. Плитка на тротуаре вокруг "Хінкальні" разбита, разрушена. А ведь тут находится остановка общественного транспорта, а сам ресторан расположен прямо напротив входа в санаторий "Перемога", где проходят реабилитацию ветераны войны.

Зато тротуар вокруг домов Миколайцев выложен новой плиточкой, огорожен полусферами, чтобы никто не вздумал тут поставить свое авто. А выезд из гаража "охраняют" парковочные барьеры. Сам тротуар поднят так высоко, что мамы с колясками или пожилые люди тут не пройдут, придется обходить такое сложное хозяйство.

Сомнительное решение суда

Итак, 10 октября прошлого года Святошинский районный суд Киева принял решение о сносе незаконного ресторана площадью 332 кв. м, а также сносе забора, беседок, демонтаже дорожек с брусчаткой и приведении земельного участка на территории Национального парка в порядок. Общая площадь незаконных строений составляет 0,1058 га.

Сделать это должно ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которого еще до недавнего времени был экс-руководитель Святошинского отделения милиции в Киеве Анатолий Миколаец.

Этот объект недвижимости и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева сын Миколайца, Дмитрий, получил благодаря сомнительному решению Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 года №2-2027, которое отсутствует в Едином реестре судебных решений. С 2014 года этот город находится в оккупации.

После он передал объект в Голосеевском парке компании ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которой был Миколаец-старший.

После того, как мы начали расследование, компания ООО "Затишок і Ко" перешла в руки другого человека.

К сожалению, городские власти не интересовались проблемой застройки Национального парка "Голосеевский". Много лет семья экс-милиционера использовала этот участок, но никому это не было интересно. А то, что власти не предпринимали мер, лишь подстегивало захватчиков леса.

1 мая Киевский апелляционный суд в составе судей С.О. Журба (докладчик), К. П. Приходько (судья), Т. А. Писана (судья) рассмотрит жалобу на решение Святошинского районного суда Киева, который все-таки решил, что незаконный объект следует снести. Представлять интересы Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко" будут адвокаты Наталья Западнюк и Анна Ковальчук.

Также в суде примут участие государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации исполкома Киевского городского совета (КГГА) Виктория Кендзёра, государственный регистратор Управления государственной регистрации ГУ юстиции в Киеве Снежана Аврамченко. Они являются третьими лицами. О них мы писали в предыдущих материалах, указывая на то, что эти чиновницы зарегистрировали объекты, не удостоверившись, действительно ли существует решение Брянковского суда Луганской области.

Кроме этого, в суде примет участие руководитель Святошинской окружной прокуратуры Киева и представитель Киевского совета.

Надеемся, что суд примет справедливое решение. А власти Киева и мэр Виталий Кличко наконец выполнят решение суда и снесут этот незаконный ресторан, вернув парк киевлянам.