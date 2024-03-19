Дело о сносе незаконного ресторана в Национальном парке: суд почти год не может принять решение

Во вторник, 19 марта в Святошинском районном суде Киева судья Александр Журибеда продолжит рассмотрение иска руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева. Прокуратура требует освободить от самовольной застройки территорию Национального природного парка "Голосеевский".

Ответчиками выступают Дмитрий Миколаец и ООО "Затишок і Ко", конечным бенифициаром которого до недавнего времени был отец Дмитрия, бывший руководитель Святошинской районной милиции Анатолий Миколаец.

Рассмотрение дела в суде длится уже год. Так, в прошлый раз заседание не состоялось из-за большой загрузки судьи. Ранее заседаниям мешала тто воздушная тревога, то защита Миколайца и ООО "Затишок і Ко" находила причины перенести заседания.

К тому же адвокаты пытаются снять арест с недвижимости своего подзащитного (который был наложен в рамках уголовного производства), утверждая, что нарушаются права клиента. Речь идет о десятке объектов недвижимости в Киеве, которые принадлежат семье экс-милиционера. Основанием для этого послужило сомнительное решение Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г.

27 февраля адвокаты Дмитрия Миколайца заявили в суде, что арест на недвижимость был наложен безосновательно, это нарушает права собственности их клиентов, никаких следственных действий по делу не проводится.

Но прокурор в суде настоял на том, что расследование продолжается и необходимость в аресте не отпала.

Также мы обратились в прокуратуру с вопросом каков срок досудебного расследования и когда заканчивается установленный законом срок в уголовном деле №12020100090000798 від 04.02.2020. Может ли расследование длиться годами? Может быть его готовятся закрыть по истечению срока давности?

Вот, например, недавно суд вернул Беличанский лес в собственность громады Киева, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. А это совсем неподалеку от того места, где Анатолий Миколаец построил незаконный ресторан на территории заповедных земель парка "Голосеевский".

В ответ мы получили очередную отписку прокуратуры с цитатами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также от наших источников мы получили информацию о том, что Анатолий Миколаец не только является помощником народного депутата Украины, члена Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Михаила Новикова.

Еще их связывают близкие отношения, ведь Новиков является крестным дочери Миколайца. Также источники OBOZ.UA говорят, что свои полномочия Анатолий Миколаец, как помощник народного депутата, члена Комитета по вопросам правовой политики, может использовать для решения собственных вопросов влияния на правоохранительные органы и суды.

Для проверки мы обратились к самому народному депутату с запросом, где попросили подтвердить или опровергнуть информацию относительно близких отношений с семьей Миколайца, и возможностью использования им полномочий для решения собственных корыстных вопросов, влияния на правоохранительные органы и суды.

А также спросили, является ли приемлемым использование сомнительного решения суда для оформления права собственности на объекты недвижимости?

На что получили ответ, в котором Новиков подтвердил, что Анатолий Миколаец является его помощником на общественных началах.

"Никакими полномочиями для использования или решения собственных корыстных вопросов, а тем более влияния на правоохранительные органы и суды помощники народного депутата согласно действующего законодательства не наделяются", - говорится в ответе.

Также Новиков уточнил, что "близких отношений" с семьей Анатолия Миколайца у него нет, есть только рабочие отношения с помощником на общественных началах. Какой недвижимостью владеет семья его помощника ему неизвестно. Фактов о влиянии Миколайца на правоохранительные органы и суды у депутата тоже нет.

В конце депутат Новиков указал, что готов поддержать нас в рамках правовых норм в дальнейших действиях для решения проблем и защиты интересов территориальной громады Киева.