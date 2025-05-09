Дело о незаконном ресторане в Голосеевском парке Киева снова отложили: на апелляцию не явился сам жалобщик

Заседание Киевского апелляционного суда по делу о незаконной застройке Национального парка "Голосеевский" вновь перенесли. На этот раз в суд не явился истец. И хотя прокуратура настаивала на том, чтобы заседание состоялось, судья решил иначе. В результате пока дело затягивается, незаконный ресторан в Национальном парке продолжает работать.

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Суд по незаконному ресторану перенесли

1 мая в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по иску Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко", которые не согласны с решением суда первой инстанции о сносе незаконного ресторана на территории Национального парка "Голосеевский". Однако сам истец на заседание так и не явился.

И хотя прокурор Святошинской окружной прокуратуры настаивал на том, чтобы заседание состоялось, судьи Сергей Журба (председательствующий), Тамила Писана и Константин Приходько решил его вновь перенести, теперь на 12 мая. И это уже второй раз. Вероятно, сторона Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко" решили тянуть время, как они это делали во время рассмотрения дела в Святошинском районном суде.

Регистрация по сомнительному решению суда

Напомним, уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Бударина (теперь Украинского Відродження) работает незаконный ресторан. Этот объект недвижимости и еще около полутора десятков объектов в Святошинском районе Киева сын экс-милиционера Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027, которого нет в Едином реестре судебных решений.

С 2014 года этот город находится в оккупации, а все дела рассматривались в Лисичанском суде. Но и оттуда нам ответили, что данных о таком судебном решении у них нет.

Дмитрий Миколаец передал объект в Голосеевском парке компании ООО "Затішок і Ко", которой владел его отец, экс-начальник Святошинской милиции Анатолий Миколаец. До недавнего времени Миколаец-старший был единственным владельцем этой компании, но, когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, владелец вдруг сменился.

Также в деле проходят два регистратора: государственный регистратор Управления государственной регистрации ГУ юстиции в Киеве Снежана Аврамченко (сейчас она работает главным специалистом отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимой собственности Офиса противодействия рейдерству) и государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации исполкома Киевской городской рады (КГГА) Виктория Кендзьора.

Именно эти чиновницы должны были прежде чем официально зарегистрировать объекты недвижимости тщательно проверить и убедиться, что решение Брянковского суда Луганской области действительно существует. Но, видимо, они этого не сделали.

В Киеве незаконные рестораны сносят

Рассмотрение дела о сносе незаконного ресторана и возвращении ценной земли парка киевлянам в Святошинском районном суде (первая инстанция) длилось полтора года. Сторона Миколайцев и ООО "Затишок і Ко" постоянно затягивали процесс. То не являлись на заседания, то кого-то из адвокатов срочно вызывали куда-то, то и вовсе их защитники устраивали перфоманс на суде.

Но сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Было принято решение о сносе ресторана. Теперь, видимо, к этим же приемам будут прибегать и в апелляции.

Кстати, в Киеве уже есть положительные примеры, когда суды принимают решения о сносе незаконных строений.

На днях стало известно, что Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение и обязал коммерческую структуру самостоятельно снести незаконно построенный отельно-ресторанный комплекс и вернуть громаде участок на берегу Днепра.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, речь идет о комплексе в прибрежной защитной полосе Днепра площадью 0,5 га по адресу Набережно-Корчеватое, 35. За этим адресом находится Galera Resort – ресторан на воде в Киеве.

Как и в случае с Национальным парком "Голосеевский", участок на берегу реки также нельзя застраивать.

12 мая должно состояться очередное заседание суда по рассмотрению апелляции. Мы будем внимательно следить за процессом и за тем, что сейчас происходит на территории этого незаконного ресторана. Сейчас там работает заведение "Хинкальня "Кувшин".