Дальнейшая блокировка строительства теплотрассы на Теремках грозит лишить микрорайон резервного отопления этой зимой, — Пантелеев

Дальнейшая блокировка строительства тепловой сети на Теремках может поставить под угрозу запуск резервного теплоснабжения микрорайона этой зимой. По словам представителя КГГА, работы уже задерживаются почти на два месяца, а завершить их до начала отопительного сезона необходимо в крайне сжатые сроки.

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Об этом 22 сентября во время пресс-брифинга заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает КГГА. По его словам, после приостановки работ город провел около 10 встреч с общественностью, привлек ученых и экспертов и изменил проект, чтобы сохранить почти все зеленые насаждения.

Проект оптимизировали ради сохранения деревьев

Пантелеев отметил, что около 1,5 месяца назад работы на участке были приостановлены именно для поиска альтернативных решений. За это время, по его словам, было проведено около 10 встреч, преимущественно в открытом формате, и проработаны различные варианты с привлечением ученых и специалистов.

"Просьба, с которой в начале обратилась общественность, о сохранении деревьев выполнена. Проект был оптимизирован именно с целью сохранения зеленых насаждений. И если для продолжения реализации проекта планировалось удалить до 200 деревьев, то сейчас это 5–10 деревьев, не больше. Некоторые зеленые насаждения лишь обрезают", — заявил представитель КГГА.

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В то же время Пантелеев подчеркнул, что за время приостановки работ ни одно дерево больше не вырубалось.

Проект реализует коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Его цель — создать резервное теплоснабжение почти для 200 жилых и других зданий Голосеевского района. По данным КГГА, проект уже прошел государственную экспертизу и является одной из мер городского плана энергетической устойчивости.

В КГГА также отмечают, что строительство теплосети не связано с коммерческим проектом или застройкой.

В КГГА предупреждают о рисках для отопительного сезона

По словам Пантелеева, дальнейшая задержка работ создает риск для жителей Теремков, которые могут остаться без резервного источника тепла в случае новых повреждений основной инфраструктуры.

"В то же время мы должны учитывать интересы жителей, которые рассчитывают на стабильное теплоснабжение зимой. В прошлом отопительном сезоне на Теремках были серьезные проблемы с отоплением: после массированных обстрелов люди долгое время оставались без тепла. Поэтому завершить эти работы до начала отопительного сезона крайне важно", — пояснил он.

Пантелеев отметил, что город уже потерял почти два месяца на реализацию проекта, тогда как сроки его завершения остаются ограниченными.

На месте работают правоохранители

Представитель КГГА также сообщил, что на строительной площадке работают правоохранительные органы и представители КО "Муниципальная охрана". По его словам, их присутствие связано с необходимостью обеспечить общественный порядок и соблюдение повышенных требований безопасности на объекте.

"Мы готовы отвечать и подробно аргументировать проект, однако рассчитываем на конструктивный подход и со стороны активных жителей", — резюмировал Пантелеев.