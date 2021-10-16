В Киеве жители нового ЖК на сутки остались без света и воды. Фото и видео

В Киеве в пятницу утром, 15 октября, жители нового жилкомплекса "Нивки-Парк" на проспекте Победы, 67 остались без электричества. По состоянию на утро субботы, 16 октября, свет в домах так и не появился.

Об этом стало известно из чата жильцов в Telegram. По официальным данным, предоставленным самим ЖК, причиной отключения стало повреждение кабеля высокого напряжения.

Местные жители рассказали, что его могли перебить рабочие на стройке, так как к сдаче пока готовы не все дома в "Нивки-Парк" и работы продолжаются.

Видео дня

Часть же жильцов дома в это не верит и считает, что свет отключили, чтобы подсоединить новые дома к силовым кабелям, но сделать это за день не успели, поэтому якобы и решили оставить все как есть, чтобы на следующий день не повторять процедуру.

Отметим, что восстановить электроснабжение утром 15 октября обещали в течение 3-4 часов, однако бригада не появилась ни к вечеру, ни утром следующего дня.

Из-за отключения в домах остановилась работа лифтов, люди не могли приготовить и разогреть себе еду, а в квартирах пропали и свет, и вода. Чтобы не остаться голодными, некоторые решили использовать походные плиты.

Люди выразили свое недовольство отношением застройщика к жильцам, так как все документы на жилье уже оформлены, счета за коммуналку оплачиваются, а дома до сих пор снабжаются электроэнергией через временную схему питания. Отмечается, что из-за таких отключений люди страдали и зимой.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ливан остался без электричества по всей стране после того, как там закрылись две крупнейшие электростанции.