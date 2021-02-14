В Киеве двух пассажиров выбросили из автобуса в сугроб: момент попал на видео

В Киеве двух пьяных пассажиров пинками выбросили из автобуса в снег.

Инцидент заснял видеорегистратор машины, которая ехала позади общественного транспорта. Ролик опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На запись попал момент, когда автобус №401 остановился на Чоколовском бульваре и из дверей в конце салона "выпал" мужчина с бутылкой. На видео видно, что "помогла" пассажиру в этом чья-то нога.

Мужчина завалился в сугроб, а из автобуса тем временем высадили его товарища.

Пассажир, который остался в салоне, пытался еще раз ударить первого мужчину ногой. Пока двери автобуса закрывались, киевлянин успел бросить свою бутылку в "обидчика". Потом мужчина активно стучался в уже закрывшиеся двери автобуса, но тот удалился.

"Десантировали двоих алко-пассажиров из маршрутки. Видимо, неплохо надоели остальным", – написали в "Киеве Оперативном".

Судя по дате на записи, конфликт произошел 13 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев насмешило видео странных "разборок" пассажира и водителя маршрутки. Первый требовал отдать сдачу за проезд (6 гривен) с 50-ки, которую он передал купюрами по "20, 20 и 10" за одного человека.