В Киеве на руке у школьницы взорвались смарт-часы: девочка попала в больницу
В Киеве утром 4 февраля по пути в школу на руке у ребенка взорвались смарт-часы.
Ученицу младших классов с ожогами доставили в больницу, ей необходима операция, передают "Факты".
Как рассказала директор школы № 99 в Днепровском района столицы Галина Собчук, пострадала девочка учится в их учреждении. Об инциденте педагогам рассказала мама школьницы.
Родственница пострадавшей рассказала журналистам, что ребенок носил детские смарт-часы очень известной и популярной марки. Девочка находится под капельницами в ожоговом центре, операция запланирована на 5 февраля.
Более подробная информация о ребенке, характере травм и проч., согласно Закону "О защите персональных данных", не разглашается.
По данным OBOZREVATEL, после инцидента родителям учеников киевских школ начали рассылать информацию о взорвавшихся часах.
В группах в мессенджерах учителя просят родителей обратить внимание на гаджеты своих детей во избежание подобных случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, среди которых подросток. Предварительно установлено, что взорвалась газовоздушная смесь.