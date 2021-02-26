В Киеве груминг-салон отказался обслуживать украиноязычную клиентку. Видео

В Киеве сотрудница одного из груминг-салонов на Троещине отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Киевлянка подала жалобу уполномоченному по защите госязыка Тарасу Креминю.

Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Шкуратова. Она рассказала, что хотела записать своего пса на стрижку в салон по улице Николая Закревского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщине заявили, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов. После этого киевлянка написала негативный отзыв и сообщила о нарушении уполномоченного по защите государственного языка.

Она также решила навестить салон, чтобы показать "этих удивительных персонажей". Там она записала разговор с сотрудницей на камеру.

Работница груминг-салона грубо общалась с украинкой. Она упрекала киевлянку в том, что та не постучалась, когда заходила, а также оставила негативный комментарий.

Также работница заведения заявила, что их клиенты – собаки, а не люди.

Шкуратова добавила, что общалась об инциденте с Креминем в эфире одного из украинских телеканалов.

"Омбудсмен отметил, что за исполнением закона о языке и наказанием за его невыполнение должны следить местные власти", – написала жительница столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL: