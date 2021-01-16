Штрафы за отказ обслуживать на украинском: куда сообщать о нарушениях
В Украине с 16 января представители сферы услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. В случае отказа нарушителей ждут штрафы.
"Если ваше право на получение информации или услуг на украинском нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на"горячую линию", – сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на Facebook.
Кроме этого, в случае отказа либо не предоставления услуг на украинском, вы можете подать жалобу омбудсмену:
на почтовый адрес 01001, Киев, переулок Музейный, 12;
электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua;
или заполнить форму на сайте https://mova-ombudsman.gov.ua.
Кремень подчеркнул, что в случае возникновения вопросов относительно механизмов защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке необходимо обращаться по телефону 044 293 11 79.
Телефонная линия для предоставления дополнительной информации и консультаций будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
С 16 января вступает в силу статья 30 Закона 2704-VIII, согласно которой все учреждения предоставления услуг должны использовать исключительно украинский язык, независимо от форм собственности. Обслуживание на другом языке допускается только по просьбе клиента.
Также новый закон обязывает подтверждать свое знание украинского. Экзамен будут сдавать претенденты на государственную службу: мэры, министры, чиновники, главы администраций, работники госпредприятий, сотрудники прокуратуры, а также иностранцы, которые планируют получить гражданство Украины.
Тест будет состоять из устной и письменной частей, а также иметь разные уровни сложности.