Штрафы за отказ обслуживать на украинском: куда сообщать о нарушениях

В Украине с 16 января представители сферы услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. В случае отказа нарушителей ждут штрафы.

"Если ваше право на получение информации или услуг на украинском нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на"горячую линию", – сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на Facebook.

Кроме этого, в случае отказа либо не предоставления услуг на украинском, вы можете подать жалобу омбудсмену:

на почтовый адрес 01001, Киев, переулок Музейный, 12;

электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua;

или заполнить форму на сайте https://mova-ombudsman.gov.ua.

Кремень подчеркнул, что в случае возникновения вопросов относительно механизмов защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке необходимо обращаться по телефону 044 293 11 79.

Телефонная линия для предоставления дополнительной информации и консультаций будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

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