Киевляне попросили не повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Киевляне попросили столичные власти не поднимать цены на проезд в общественном транспорте, как это предложили коммунальные перевозчики столицы.

Соответсвующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Автор обращения Павел Касьяненко считает, что коммунальные предприятия якобы не хотят войти в положение пассажиров.

"КП Киевпастранс и КП Киевский метрополитен заявляют СМИ и мэру столицы Виталию Кличко, что им сложно и крайне тяжело жить в пандемию коронавируса COVID-19, но в тот же момент не хотят войти в положение пассажиров обычных киевлян многие из которых, просто не смогут платить такие суммы в случае принятия новых тарифов", – отметил Лукьяненко.

В то же время, автор обращения написал, что для города и так закупается новый общественный транспорт.

"Что касается заявлений предприятий о том, что им нужно повышения для обновления подвижного состава то Виталий Кличко и депутаты Киевсовета регулярно оповещают киевлян о закупке новых троллейбусов, автобусов, и трамваев, так что с этим проблем у города на порядок меньше", – подчеркнул автор петиции.

Лукьяненко считает, что не надо повышать стоимость проезда в общественном транспорте до полной ликвидации пандемии коронавируса и восстановления благоприятного финансового состояния киевлян.

Отметим, что пока что петицию подписали лишь 180 человек из 10 тысяч необходимых для рассмотрения в Киевсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева, Виталий Кличко, ранее заявил, что себестоимость одной поездки в коммунальном транспорте столицы составляет 15 гривен. При этом он уточнил, что транспорт в городе дотационный.