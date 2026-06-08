Чуда не произошло: в больнице умерла студентка, тяжело раненная во время обстрела Киева 2 июня. Фото

В результате ракетного удара по Киеву 2 июня была тяжело ранена студентка-второкурсница Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Ирина Забудько. В понедельник, 8 июня, девушки, к сожалению, не стало.

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Об этом сообщил в Facebook преподаватель вуза Всеволод Зеленин. По его словам, девушка была госпитализирована в момент обстрела неделю назад.

"С болью в сердце сообщаю, что вчера после недели борьбы за жизнь отошла в вечность моя студентка группы 21пс (второй курс психологии Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова) Ирина Забудько. Трудно найти слова, когда уходит такой молодой, светлый и красивый человек. Особенно больно осознавать, сколько планов, мечтаний и возможностей остались неосуществленными", – написал он.

Помочь семье Ирины можно по ссылке. Номер карты монобанка: 4874 1000 3932 6825.

Ракетный удар по Киеву 2 июня

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. В результате атаки семь человек погибли, 90 человек получили ранения, среди которых трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июня Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину: враг применил 729 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 642 цели. По состоянию на 08.30 зафиксировано попадание на 38 локациях.

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