Информационное пространство наполнено новостями о работе Киевгорстроя. Кто-то не понимает, что происходит. Кто-то пытается разобраться, но сваливает в кучу разные факторы. Кто-то кричит "зрада", не поинтересовавшись мнением сторон.

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На прошлой неделе у меня была рабочая встреча с представителями инвесторов жилых комплексов "Киевгорстрой". Мы открыто поговорили о ситуации, которая есть на данный момент, перспективах достройки комплексов. И, кажется, услышали друг друга. Отмечу, что подобные встречи с инвесторами представители "Киевгорстроя" в лице вице-президентов и директоров департаментов проводят регулярно.

Более того: такие встречи проводятся также и с представителями инвесторов жилых комплексов "Укрбуд", которые принял на достройку "Киевгорстрой". Во время них присутствуют не только инвесторы и "Киевгорстрой", но и представители финансовой компании "Житло-Капитал". Напомню, что через эту компанию в качестве управляющего фондами финансирования строительства реализовывалась недвижимость застройщика "Укрбуд". И именно она, согласно подписанным трехсторонним договорам, должна перечислять средства, за которые "Киевгорстрой" должен осуществлять достройку комплексов.

Поэтому во время таких встреч происходит обсуждение конкретных процессов строительства, инвесторы высказывают свою точку зрения относительно приоритетности выполнения тех или иных работ. То есть все виды работ согласовываются инициативными группами инвесторов и предоставляются "Житло-Капиталу". Фактически в устной форме стороны приходят к согласию относительно дальнейших действий. "Киевгорстрой" в полной мере выполняет все необходимые договоренности: направляются письма, акты выполненных работ и т. д. в "Житло-Капитал", чтобы финансовая компания начала наконец перечислять средства. Подчеркну, что "Киевгорстрой" предоставил все необходимые отчеты (в том числе детальные в виде актов выполненных работ) ФК "Житло-Капитал", но под разными предлогами финансирование в глобальном смысле так и не восстановилось, что на фоне резкого падения продаж недвижимости существенно повлияло на темпы работ.

Несмотря на это, "Киевгорстрой" выполнил строительно-монтажные работы по возведению жилых комплексов "Укрбуд" на сумму 3,5 млрд грн. А поступления от продажи недвижимости после передачи объектов составили 2,1 млрд грн. От ФК "Житло-Капитал" было перечислено лишь 667,5 млн грн. То есть "Киевгорстрой" уже потратил на достройку жилых комплексов "Укрбуда" на 800 млн грн больше, чем удалось получить от продажи недвижимости в них.

А теперь напомню, что в глобальном плане "Киевгорстрой" строит за счет средств инвесторов. Никаких других средств, будь то дотации от города, государства и т. д., "Киевгорстрой" не имеет.

С наступлением полномасштабной войны уровень продаж сократился почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства. Но строительные работы частично продолжались и продолжаются сейчас. То есть вложений нет, но есть расходы. Кроме того, есть обязательства по арендной плате за определенные земельные участки, содержание жизнедеятельности компании и т. п. За год войны на осуществление строительства (пока оно было в активной фазе) и поддержание жизнедеятельности компании было потрачено около 400 млн грн резервов. Напомню, что по результатам года "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию 3 жилых комплекса на более чем 101,7 тыс. кв. м. Плюс 4 паркинга на 617 машиномест. Кроме этого, проводились строительные работы по возведению жилых комплексов, которые еще не готовы к вводу.

Поэтому компания тратила средства, не имея при этом доходов. Более того, с февраля 2022 года инвесторы почти перестали платить деньги за квадратные метры, приобретенные на условиях договоров рассрочки, и вообще покупать новое жилье. Сумма долга одних только инвесторов, которые приобрели недвижимость в рассрочку в "Киевгорстрое", составляет 326 млн грн. Еще более 400 млн грн средств инвесторов "Укрбуда" должен перечислить "Житло-Капитал". То есть в целом компания ожидает от людей, которые приобрели недвижимость на условиях договоров рассрочки, еще более 700 млн грн долга.

Все это и является ответом на вопрос об отсутствии средств. Но никто не хочет разбираться с этим предметно, потому что гораздо хайповее написать о телефонных разговорах. Интересно, как бы отреагировали вы, вложив более 800 млн грн, которые кто-то не хочет отдавать, не объясняя причин? Но это уже тема для другого блога.

Провокации вызывают гораздо больший интерес, чем, например, огромная сумма в 3,7 млрд грн, которая якобы есть у "Житло-Капитала" на достройку укрбудовских проектов, но которую никто не может никак найти. Напомню, что согласно публичным данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ООО "ФК "Житло-Капитал" сформировал оперативный резерв в размере 3,7 млрд грн. По тем же данным, эти средства, вместо размещения в банке, как того требует законодательство, были перечислены на ООО "Касса народной помощи". Которую, по информации СМИ, связывают с бывшим владельцем "Укрбуда" Максимом Микитасем. Так есть эти деньги или давно украдены? И может ли финансовая структура, вероятно, связанная с владельцами компаний "Укрбуда", выполнить обязательства перед людьми, которые покупали квартиры именно через "Житло-Капитал"?

Понимаю, что легче найти виноватого в лице "Киевгорстроя", но легче ли от этого инвесторам? Ведь их деньги, отнесенные в "Укрбуд", растворились в воздухе и все быстро забыли, почему и с какими проблемами все эти жилые комплексы передали нам. Ни копейки помощи, ни госгарантий по кредитам "Киевгорстрой" не получил, но постепенно достраивал это тяжелое "наследство".

На сегодня "Киевгорстрой" возобновил строительство четырех жилых комплексов. Мы готовы и хотим работать дальше, но по ряду причин, о которых написано выше, компанию надо немного "подтолкнуть". В то же время имеющийся запас прочности дает возможность "Киевгорстрою" в будущем завершить все начатые жилые комплексы и показать положительную динамику финансовых показателей. У "Киевгорстроя" есть большое количество проектов на достроительных стадиях. Их реализация и продажа недвижимости позволят в полной мере завершить все начатые объекты. Главным стимулирующим фактором для этого должно стать завершение войны и дальнейшая активизация рынка недвижимости.

Достроит ли "Киевгорстрой"? Достроит. Несмотря на все сложности, проверки и другие "внештатные" ситуации команда делает все возможное, чтобы быстрее возобновить строительство жилых комплексов. Признаем, что есть проблема, подчеркиваем, что ищем пути ее решения. И уверен, найдем. До войны мы часто говорили, что "Киевгорстрой" всегда достраивает до конца. Делаем все от нас зависящее, чтобы продолжить так говорить и после нашей победы.