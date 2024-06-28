Чиновнику КГГА вручили подозрение из-за утилизации шин, за которую отвечал подрядчик: столичные власти заявили о давлении

Представители следственного управления ГУНП в Киеве вручили сообщение о подозрении в служебной халатности директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному. Дело касается событий 2022 года и связано с уборкой территории города от шин, которые киевляне в начале полномасштабного вторжения массово свозили на блокпосты для их обустройства.

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Об этом сообщила пресс-служба киевского городского совета.

Как заявили в Департаменте, когда потребностей в шинах на блокпостах уже не было, Управление экологии и природных ресурсов КГГА (на тот момент так называлось структурное подразделение) получило поручение убрать территории города от бесхозных отходов. И через систему публичных закупок Prozorro был определен производитель работ. С победителем тендера был заключен договор, предусматривавший вывоз бесхозных отходов (отработанные шины), проведение работ по безопасному сбору, перевозке, хранению и переработке.

Шины оперативно убрали с площадок хранения, а в подтверждение выполнения работ была осуществлена видеофиксация. С момента попадания бесхозных отходов в подрядчик, у них появился вполне конкретный владелец, который должен был их утилизировать. В то же время претензией правоохранительных органов является то, что Управление не проконтролировало процесс утилизации шин, хотя это ответственность подрядчика.

Несмотря на очевидное политическое давление, Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА заинтересован в прозрачном и беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Директор Департамента будет доказывать безосновательность обвинения в суде.