Через 45 лет снова взяли в руки оружие: Кличко наградил воинов-афганцев, защищающих сегодня Украину от российских оккупантов

Мэр Киева Виталий Кличко в мэрии города вручил награды от столицы членам Киевского городского союза ветеранов Афганистана. Кличко отметил, что сейчас более 2 тысяч воинов-афганцев снова взяли в руки оружие и пошли защищать Украину от российского агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева. Награды получили 70 воинов.

Виталий Кличко наградил защитников нагрудными знаками "При содействии обороне Киева" и "Знак почета", медалями "Честь. Слава. Государство", Почетными грамотами и благодарностями Киевского городского головы.

"В декабре 2024-го исполнится 45 лет с тех пор, как Советский Союз начал военную интервенцию в Афганистан. На Афганскую войну отправляли 18-20-летних ребят, без согласия и соответствующей военной подготовки. Около 160 тысяч украинцев прошли через этот ад. 3 тысячи наших земляков не вернулись с той войны живыми. А большое количество получили увечья, контузии, сломанную психику, поломанные судьбы", - отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что афганская война – это преступление коммунистического режима, которое положило жизнь тысячам украинцев на чужой земле, за чужие идеи и интересы. И сегодня Россия отправляет своих граждан воевать в Украину – тоже на территорию другого государства.

Почти 100 тысяч киевлян, с начала полномасштабной агрессии России, пошли защищать Украину с оружием в руках. Среди тех, кто сегодня воюет на передовой или помогает фронту, более 2 тысяч воинов-афганцев. Некоторые из ветеранов афганской войны ушли на фронт со своими сыновьями . Немало из вас взяли оружие в руки еще в 2014 году на Донбассе", – отметил мэр столицы.

"Сегодняшняя ситуация отличается от событий в Афганистане тем, что мы находимся дома, на своей земле. Мы ничего в других странах не ищем. А защищаем наши дома, наши города, страну, наше будущее! И мы победим! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.