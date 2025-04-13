Была профессиональным, талантливым и очень сильным человеком: Кличко выразил соболезнования семье Дианы Поповой

В столице умерла генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова. Она возглавила заведение после начала полномасштабного вторжения. Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье и близким умершей.

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Мэр столицы отметил, что они проработали вместе более 10 лет. Об этом Кличко написал в соцсетях.

Диана Попова была директором департамента культуры КГГА, а в 2021 году Виталий Кличко назначил ее советником по культуре.

"Мы работали вместе более 10 лет. Диана Попова была профессиональным, талантливым и светлым человеком. И очень сильным. Даже тяжело болея последние годы, она работала, воплощала проекты, заботилась о коллективе, вдохновляла жизнью Музей истории Киева, который возглавила после начала полномасштабной войны".

Он рассказал о последнем проекте Дианы Поповой – художественной инсталляции бельгийского дизайнера "5000 птиц надежды".

"На прошлой неделе мы презентовали в музее художественную инсталляцию по оригами-птицам. Международный проект, который стал последним для Дианы. Презентовали, к сожалению, без нее...", – написал мэр Киева.

Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье и близким Дианы Поповой.

"Светлая память Диане… Искренние соболезнования семье и близким", – написал городской голова Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля скончалась генеральный директор Музея Киева Диана Попова. Она на протяжении нескольких лет боролась с онкозаболеванием.

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