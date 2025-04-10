5000 птиц надежды: в Киеве открыли артинсталляцию бельгийского дизайнера

9 апреля на фасаде Музея истории города Киева появилась масштабная артинсталляция ORIGAMI for UKRAINE – композиция из 5000 оригами-птиц, созданных из металлизированной бумаги.

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Торжественное открытие инсталляции состоялось с участием мэрии Брюсселя, бельгийской делегации, представителей медиа, мэрии Киева, общественных организаций и дипломатических миссий.

Символическая инсталляция преследует цель не только художественного жеста, но и практической цели — собрать средства на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Ранее проект стартовал в Брюсселе как благотворительная инициатива по сбору средств на лечение раненых украинских военных в Киевском городском центре реабилитации и паллиативной помощи. Благодаря проекту уже собрано около 50 тысяч евро, которые будут использованы на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Проект реализуется Музеем истории города Киева, мэриями Киева и Брюсселя, фондом CHU Saint-Pierre, ENGIE Foundation при поддержке Фонда Андрея Матюхи.

"Даже такой простой образ, как оригами-птица, может нести очень сильное послание – о поддержке, о неравнодушии, о вере в жизнь. Этот проект для нас – не только об искусстве, но и о надежде и несокрушимости, которую можно ощутить, просто проходя мимо музея в самом сердце Киева ", – отметили в Фонде Андрея Матюхи.

Инсталляция, к созданию которой присоединились дети из Киевского дворца молодежи, будет оставаться на фасаде 90 дней как символ международной поддержки и партнерства между Киевом и Брюсселем. С 2023 года две столицы являются городами-побратимами и вместе олицетворяют ряд гуманитарных проектов.

Проект реализуется при поддержке мэрий Брюсселя, Киева и Фонда Андрея Матюхи.

Адрес: Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7