Будет стоить 30 млрд грн: Кличко рассказал о стратегии повышения энергоустойчивости Киева

Киев имеет стратегию повышения энергоустойчивости города, которая согласована с Кабинетом министров, а также поддержана международными партнерами. Ее воплощение обойдется ориентировочно в 30 млрд грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В частности, недавно мы подписали соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия. Хочу подчеркнуть, что, готовясь к следующему отопительному сезону, Киев не ограничивается мероприятиями Плана", – рассказал Кличко.

Он также отметил, что на сегодня Киев имеет договоренность с правительством относительно приоритетности мероприятий по энергоустойчивости. Воплощение которых будет стоить ориентировочно до 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством.

"Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для мероприятий плана устойчивости. Ожидаем паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия. Поэтому на рассмотрение Киевсовета сегодня выносим официальное обращение к Кабмину и Верховной Раде Украины относительно финансовой и ресурсной поддержки Плана энергоустойчивости Киева. Это обращение нужно, что формализовать, закрепить наши договоренности", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также напомнил, что часть проектов, о которых сегодня говорит столичная власть – не новые.

"В том или ином виде Киев воплощал план, который имел прошлые годы полномасштабной войны. Восстанавливая поврежденное врагом оборудование, объекты, закупая оборудование, создавая более устойчивые технические решения. Концепцию распределенной когенерации, например, столица первой в Украине разработала и утвердила весной 2024 года. Ее принял Киевсовет", – сообщил Виталий Кличко.