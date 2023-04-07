Будет громко: киевлян предупредили о плановых взрывах и назвали причину. Фото

Ночью в пятницу, 7 апреля, в Киевской области будут звучать взрывы. Саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

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Об этом сообщает КГВА. Причиной плановых работ по разминировании стали найденные остатки вражеского беспилотника. Их обнаружили в селе Вороньков Бориспольского района.

"В окрестностях Киева может быть громко! В Бориспольском районе пройдут плановые взрывные работы", – заявили в КВГА.

Власти призвали сохранять спокойствие, но в случае воздушной тревоги прятаться в укрытия.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов подтвердил эту информацию. Он заявил, что ситуация под контролем.

"Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Сотрудниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", – сообщил Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 27 на 28 марта Россия атаковала территорию Украины ударными дронами. На Киевщине сработала противовоздушная оборона: обломки сбитого "Шахеда" упали на магазин, что привело к пожару. Сильное возгорание случилось и в Днепре, где один из БПЛА попал в частное предприятие.

Вечером 30 марта Россия также устроила массированную атаку по Украине дронами-камикадзе, по данным мониторинговых пабликов, их запускали с севера и юга. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.

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