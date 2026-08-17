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Брюссель передал Киеву ещё 3 пожарных машины: Кличко показал фото

Мария Шевчук
Кияни
3 минуты
2,4 т.
Брюссель передал Киеву ещё 3 пожарных машины: Кличко показал фото
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Киев получил ещё 3 пожарных автомобиля от Брюссельской столичной службы пожарной охраны и экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram.

Мэр столицы Виталий Кличко
Брюссель передал Киеву еще 3 пожарных машины
Брюссель передал Киеву еще 3 пожарных машины

"В условиях полномасштабной войны, когда нашему городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эта помощь позволит спасать больше жизней, в частности, во время вражеских атак", – написал глава столицы.

Церемония передачи автомобилей состоялась во время визита в Киев руководительницы отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт. Вместе с ней Кличко почтил память друга Киева, старшего сержанта Оливье Франкотта, который погиб во время спасательной операции после взрыва в здании Единого комитета по урегулированию в Брюсселе 14 августа.

Брюссель передал Киеву ещё 3 пожарных автомобиля

"Он многое сделал для сотрудничества спасательных служб наших городов. Вечная память ему, а также украинским спасателям и воинам, погибшим, спасая и защищая жизни людей", – отметил Кличко.

Кличко почтил память друга Киева, старшего сержанта Оливье Франкотта
Кличко почтил память друга Киева, старшего сержанта Оливье Франкотта

Глава украинской столицы поблагодарил за поддержку мэрию Брюсселя, мэра Филиппа Клоза, президента Брюссельского столичного региона Бориса Дилльеса, Службу пожарной охраны и экстренной медицинской помощи (SIAMU), президенту Фонда Сен-Пьер Ролану Кракко.

Визит в Киев руководителя отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт
Церемония передачи автомобилей состоялась во время визита Мари-Франс Ботт в Киев

"Брюссель рядом с нами с первых дней полномасштабной войны. За это время город передал Киеву машины скорой помощи, пожарные автомобили, генераторы, медицинское и реабилитационное оборудование для киевских больниц, а также помощь для хранения экспонатов музея Ивана Гончара. Наши медики проходили стажировку в Брюсселе, а в 2024 году киевские пожарные обменялись опытом с брюссельскими коллегами. Дети из Киева отдыхали в бельгийской столице", – отметил Кличко.

Визит в Киев Мари-Франс Ботт
УкраинаКиевскорая помощьсобытияавтоВиталий Кличко
Редакционная политика