Брюссель передал Киеву ещё 3 пожарных машины: Кличко показал фото

Киев получил ещё 3 пожарных автомобиля от Брюссельской столичной службы пожарной охраны и экстренной медицинской помощи.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram.

"В условиях полномасштабной войны, когда нашему городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эта помощь позволит спасать больше жизней, в частности, во время вражеских атак", – написал глава столицы.

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Церемония передачи автомобилей состоялась во время визита в Киев руководительницы отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт. Вместе с ней Кличко почтил память друга Киева, старшего сержанта Оливье Франкотта, который погиб во время спасательной операции после взрыва в здании Единого комитета по урегулированию в Брюсселе 14 августа.

"Он многое сделал для сотрудничества спасательных служб наших городов. Вечная память ему, а также украинским спасателям и воинам, погибшим, спасая и защищая жизни людей", – отметил Кличко.

Глава украинской столицы поблагодарил за поддержку мэрию Брюсселя, мэра Филиппа Клоза, президента Брюссельского столичного региона Бориса Дилльеса, Службу пожарной охраны и экстренной медицинской помощи (SIAMU), президенту Фонда Сен-Пьер Ролану Кракко.

"Брюссель рядом с нами с первых дней полномасштабной войны. За это время город передал Киеву машины скорой помощи, пожарные автомобили, генераторы, медицинское и реабилитационное оборудование для киевских больниц, а также помощь для хранения экспонатов музея Ивана Гончара. Наши медики проходили стажировку в Брюсселе, а в 2024 году киевские пожарные обменялись опытом с брюссельскими коллегами. Дети из Киева отдыхали в бельгийской столице", – отметил Кличко.