Бригада Нацгвардии получит от Киева новую партию дронов: Кличко показал фото

От громады столицы бойцам на фронт отправилась очередная партия крайне необходимой помощи.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"27-й отдельной Печерской бригаде Нацгвардии Украины передали 1100 мультироторных систем. Это FPV-дроны разных типов – и ночные, и 8 и 10 дюймов", – написал мэр Киева.

Кличко отметил, что с начала года город выделил из бюджета этой бригаде 30 млн грн. На них военные закупают самое необходимое оснащение.

"Громада Киева продолжает поддерживать наших защитников", – написал глава столицы.